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Белый жирный мазут. Пляжи Анапы снова под угрозой, на берегу найдено неизвестное вещество

Белый жирный мазут. Пляжи Анапы снова под угрозой, на берегу найдено неизвестное вещество

Жители Краснодарского края нашли на побережье белое жирное вещество неизвестного происхождения. Мазут продолжает выбрасывать на пляжи.

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