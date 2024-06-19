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Анна Асти рассказала о своих страхах на сцене

Анна Асти рассказала о своих страхах на сцене

Певица Анна Асти призналась, что во время ее выступления на церемонии "МУЗ-ТВ 2024" было несколько неприятных моментов.

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