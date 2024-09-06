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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каминский о 8-м месте Латыпова: «Он может лучше, но думаю, ни перед кем здесь не стоит цель показать суперрезультат»

В Красноярске прошел спринт, где Латыпов допустил три промаха и финишировал восьмым с отставанием в 59,9 секунды от победителя – белоруса Антона Смольского.

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