Экс-капитана «Спартака» ждут в «Динамо», великий Зидан отказал английскому гранду. Трансферы и слухи дня

Всё самое интересное.Что в России?Джикию ждут в «Динамо»Александр Мысякин, Sport24Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о готовности клуба подписать экс-капитана «Спартака» Георгия Джикию, если тот захочет присоединиться к команде.