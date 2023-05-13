Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Бастрыкин, говоря о мигрантам из Средней Азии выделил, что они не хотят интегрироваться, принимая культуру и язык Рос...В нашем, прости Г...
  • Валентин Щербаков
    Встреча двух извращенцев и убийц...Президент Украины...
  • Татьяна Шаблий
    Прощальный гастрольПрезидент Украины...

Швейцарский парламент поддержал изменения законодательства страны, позволяющие начать поставки оружия на Украину

Швейцарский парламент поддержал изменения законодательства страны, позволяющие начать поставки оружия на Украину

В ближайшее время Швейцария может изменить свою политику по вопросу поставок вооружений на Украину. Это следует из решения, принятого депутатами швейцарского парламента и национального совета.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх