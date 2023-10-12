Вован и Лексус отреагировали на расследование МИД Финляндии из-за их пранка

ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов МИД Финляндии расследует пранк Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), а они выразили готовность "помочь" ведомству с расследованием после беседы с главой министерства Элиной Валтонен.
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