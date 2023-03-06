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Реактивный дивизион «Корса» проводит операцию по отрезанию от снабжения ВСУ в Авдеевке

Реактивный дивизион «Корса» проводит операцию по отрезанию от снабжения ВСУ в Авдеевке

Командир взвода с позывным «Игнат» сообщил, что реактивный дивизион «Корса» отрезает части ВСУ в Авдеевке от путей снабжения для создания снарядного голода и нехватки личного состава у украинских подразделений.

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