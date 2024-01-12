Остановки транспорта в Белгороде усилят бетонными блоками

Губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что модульные конструкции, которые изготавливаются для Минобороны РФ, установят на автобусных остановках в Белгороде, чтобы защитить горожан от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).