В России началась Неделя безопасности дорожного движения, посвященная вопросам снижения аварийности с участием детей

По всей стране в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения с 16 по 20 сентября пройдут просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблематике безопасности самых юных участников дорожного движения.
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