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Спецоперация России: десантники сбросами гранат уничтожили группу пехоты ВСУ под Соледаром

Спецоперация России: десантники сбросами гранат уничтожили группу пехоты ВСУ под Соледаром

Спецоперация России: десантники сбросами гранат уничтожили группу пехоты ВСУ под Соледаром Ольга Вайленко12 января 2024 года стало известно о новых успехах российских военных в ходе спецоперации на территории Украины.

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