У каких китайских автомобилей самый стойкий кузов? Мнение российских владельцев

Аналитическое агентство «Автостат» провело опрос среди российских владельцев легковых автомобилей наиболее востребованных сегодня автобрендов, представленных на рынке РФ официально, на тему удовлетворенности лакокрасочным покрытием своих автомобилей.
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