"Господин Досаев, защитите наших детей!". Алматинцы обращаются к акиму за помощью

Над уникальным инклюзивным центром Giraffe Art School нависла угроза закрытия. 210 детей, бесплатно посещающих творческие студии и спортивные секции, могут лишиться возможности активно и с пользой проводить досуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии