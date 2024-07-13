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Трамп призвал Байдена пройти тест на умственные способности

Трамп призвал Байдена пройти тест на умственные способности

День очередных выборов президента США неумолимо приближается. Причем, чем меньше остается времени до заветной даты, тем больше американское общество и элиты испытывают некое подобие когнитивного диссонанса.

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