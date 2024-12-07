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Закон, порядок, государство

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В Амурской области торжественно открыли новую пожарно-спасательную часть

В Амурской области торжественно открыли новую пожарно-спасательную часть

В городе Свободном состоялось торжественное открытие нового пожарно-спасательного подразделения, в зоне прикрытия которого 42 населенных пункта с населением свыше 60 тысяч человек.

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