В G7 вспомнили о День воссоединения с Россией новых регионов и заверили Украину в дальнейшей поддержке

Главы МИД Италии, Канады, Германии, Японии, Великобритании, США, Франции и Японии вместе с верховным представителем ЕС пообещали продолжать политическую, военную, финансовую, экономическую и гуманитарную поддержку Украины.
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