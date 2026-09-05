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Экскурсия в Мавзолей Ленина «Тайны Кремлёвского некрополя» со скидкой 20%

Экскурсия в Мавзолей Ленина «Тайны Кремлёвского некрополя» со скидкой 20%

Участники экскурсии перенесутся в сложную и противоречивую эпоху становления СССР. Маршрут включает посещение Мавзолея Ленина, Кремлёвский некрополь, Красную и Лубянскую площади, Никольскую улицу.

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