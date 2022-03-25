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Половина россиян уверена, что уход из России зарубежных компаний не отразится на качестве их жизни

Половина россиян уверена, что уход из России зарубежных компаний не отразится на качестве их жизни

Данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс", указывают на следующий факт: каждый второй россиянин (49%) уверен, что уход из России ряда зарубежных компаний не отразится на качестве его жизни.

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