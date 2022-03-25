Половина россиян уверена, что уход из России зарубежных компаний не отразится на качестве их жизни

Данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс", указывают на следующий факт: каждый второй россиянин (49%) уверен, что уход из России ряда зарубежных компаний не отразится на качестве его жизни.
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