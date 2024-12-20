Маск призвал к отставке Шольца после теракта в Магдебурге

Американский миллиардер, владелец компании Tesla Илон Маск призвал к отставке федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца после теракта на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебург, где автомобиль въехал в толпу людей.
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