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Свежие комментарии

Появилось видео, где колесо от автобуса прилетает в голову девушке на Выборгском шоссе

Пострадавшая получила серьёзные травмы. Автомобилист поделился записью с видеорегистратора, где отчётливо видно, как колесо от «лазурного автобуса» прилетает в голову девушке на Выборгском шоссе в Петербурге.

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