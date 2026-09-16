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Регионы России

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Эстония предлагает ежегодно выделять Украине 0,25% ВВП на военную и финансовую помощь

Эстония предлагает ежегодно выделять Украине 0,25% ВВП на военную и финансовую помощь

В документе отмечается необходимость закрепить на законодательном уровне обязательство о ежегодной помощи Украине в размере 0,25% ВВП, а также приоритетно обеспечить поставки систем и ракет противовоздушной обороны.

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