Эстония предлагает ежегодно выделять Украине 0,25% ВВП на военную и финансовую помощь

В документе отмечается необходимость закрепить на законодательном уровне обязательство о ежегодной помощи Украине в размере 0,25% ВВП, а также приоритетно обеспечить поставки систем и ракет противовоздушной обороны.
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