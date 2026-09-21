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ДумаТВ

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Морозов: россияне проголосовали за политические партии, которые с 2021 года поддерживали Президента в ГД

Морозов: россияне проголосовали за политические партии, которые с 2021 года поддерживали Президента в ГД

Россияне доверились политическим партиям, которые на протяжении пяти лет поддерживали Президента РФ в Госдуме, сообщил «Дума ТВ» глава Комитета ГД по контролю Олег Морозов.

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