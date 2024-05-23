Владивостокские предприниматели борются с «продавцами воздуха» и инфоцыганами

Предприниматели из Владивостока намерены бороться с «продавцами воздуха» и инфоцыганами. Тему возрождения репутации наставничества они обсудили на Международном форуме «Личный бренд наставника», сообщает PRIMPRESS.
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