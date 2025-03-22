Арктика: учения «Joint Viking» и тренировки на холодном ветру

То, что США будут выдавливать Россию из Арктики, их обязывает конгресс. Ещё 3 августа 2022 года сенатор-республиканец от Аляски Лиза Мурковски представила «всеобъемлющий арктический законопроект, направленный на национальную безопасность, который требует устранения монополии России на арктические перевозки и установления постоянного морского присутствия США в Арктике».