Валерий Евстафьев

1. Дьявол немало постарался: разделил людей по всевозможным признакам, стравил их друг с другом и только решил отдохнуть и насладиться зрелищем, как тут, откуда ни возьмись, проходящий мимо Ищенко подкинул ему ещё и "мразь тупую". Обрадовался дьявол: теперь всех можно натравить на тупую мразь, а тупую мразь - натравить на всех. "С кем вы, люди искусства?" 2. Хочу спросить уважаемого и честного Ищенко: - насколько лично виновата "тупая мразь" в своём внутреннем выборе в пользу сверхамбициозности и несамокритичности? - где у Господа сказано: не будь сверхамбициозным и несамокритичным? - где мера амбициям и самокритики? 3. Не старайтесь, Ищенко, подыскать нужные слова, у Вас нет ответов на эти вопросы. Вы просто заплыли не туда, не в ту дверь стучите. Тупая мразь ни в чём не виновата, что её никто не любит с детства: тупая мразь - это дитя, появившееся на свет "по залёту" в семье материалистов или у матери-одиночки - в большинстве случаев - это будущая тупая мразь. И не её вина, что она теперь будет всю жизнь требовать к себе любви, не дополученной в детстве, и выживать по "закону джунглей", где нет меры амбициям и нет места самокритике. 4. У всего общества материалистов есть синдром ненужности: они точно никому не нужны, но на их деньги всегда найдутся соискатели.