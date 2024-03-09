Рейтер: хуситы атаковали американские эсминцы в Красном море и Аденском заливе

Йеменские хуситы нанесли удар десятками дронов по американскому эсминцу в Красном море и Аденском заливе, пишет издание Reuters со ссылкой на военного представителя хуситской группировки «Ансар Алла» Яхью Сариа.
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