Экс-судья Кэнн: «ФИФА якобы хочет победы Месси на ЧМ, и арбитры в этом замешаны. Это чушь. Судьи независимы, на тайные встречи нет времени. Мы ошибаемся, но это природа человека»

Арбитр Даррен Кэнн, работавший на матчах ЧМ-2010 и ЧМ-2014 в качестве помощника, в том числе обслуживавший финал турнира 2010 года, заявил, что судьи всегда независимы и не являются частью заговора, а на тайные встречи с руководителями ФИФА у них даже нет времени.