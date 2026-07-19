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Экс-судья Кэнн: «ФИФА якобы хочет победы Месси на ЧМ, и арбитры в этом замешаны. Это чушь. Судьи независимы, на тайные встречи нет времени. Мы ошибаемся, но это природа человека»

Арбитр Даррен Кэнн, работавший на матчах ЧМ-2010 и ЧМ-2014 в качестве помощника, в том числе обслуживавший финал турнира 2010 года, заявил, что судьи всегда независимы и не являются частью заговора, а на тайные встречи с руководителями ФИФА у них даже нет времени.

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