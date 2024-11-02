На Сахалине в ДТП погиб врио главы регионального управления Ростехнадзора

Исполняющий обязанности руководителя Сахалинского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Иван Биль погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.
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