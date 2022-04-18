Ракитич недоволен судейством в игре с «Реалом»: «Удаление Камавинга было очевидным»

Иван Ракитич оценил спорные эпизоды в матче с «Реалом» (2:3). Хавбек «Севильи» высказался после игры 32-го тура Ла Лиги, которую обслуживал Гильермо Куадра Фернандес.
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