В Новгородской области будут выдавать льготные кредиты на реставрацию исторических объектов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 января, ФедералПресс. В Новгородской области запустят программу льготного кредитования для реставрации культурных объектов исторического значения – это путевые дворцы, старые особняки, усадьбы.
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