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Средства ПВО уничтожили за ночь 14 беспилотников ВСУ над регионами России

Средства ПВО уничтожили за ночь 14 беспилотников ВСУ над регионами России

ТАСС/Николай Гынгазов Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили за ночь 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.

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