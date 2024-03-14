Средства ПВО уничтожили за ночь 14 беспилотников ВСУ над регионами России

ТАСС/Николай Гынгазов Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили за ночь 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии