Защита экс-мундепа Котеночкиной обжаловала приговор по делу о фейках о ВС РФ

Представители защиты бывшего муниципального депутата Красносельского района Елены Котеночкиной обжаловали заочный приговор Мещанского районного суда Москвы, вынесенный по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России.
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