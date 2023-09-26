В России продажи автотехники падают вторую неделю подряд: почему россияне перестали раскупать автомобили

Российский автомобильный рынок переживает внезапный спад, который потряс всю отрасль. В последние две недели продажи автомобилей значительно снизились, что вызывает обеспокоенность по поводу состояния экономики и потребительских предпочтений.
Российский автомобильный рынок переживает внезапный спад, который потряс всю отрасль. В последние две недели продажи автомобилей значительно снизились, что вызывает обеспокоенность по поводу состояния экономики и потребительских предпочтений.
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