smi.today

4 475 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    В поддержку приведу Австралию.  Если кому то не известно, то Австралия одна из не многих западных стран где медицинск...Антон Алиханов пр...
  • Сергей Oблезов
    Эти танки должны стоять на постаменте и украшать площади Киева! Для боя и для войны они непригодны! Это понты америко...«США откровенно и...
  • tsan tsan
    Ничего, "братушки", Россия не злопамятная, но всё помнит хорошо.Болгария приняла ...

В России продажи автотехники падают вторую неделю подряд: почему россияне перестали раскупать автомобили

В России продажи автотехники падают вторую неделю подряд: почему россияне перестали раскупать автомобили

Российский автомобильный рынок переживает внезапный спад, который потряс всю отрасль. В последние две недели продажи автомобилей значительно снизились, что вызывает обеспокоенность по поводу состояния экономики и потребительских предпочтений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх