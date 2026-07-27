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Ротенберг об открытии филиала «Красной Машины» в Челябинске: «Наша система расширяется и приходит в новые регионы. Город с богатейшими традициями и сильной школой»

Основатель академии «Красная Машина-Юниор» Роман Ротенберг прокомментировал открытие филиала в Челябинске.

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