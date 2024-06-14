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62ИНФО | Новости Рязани

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Девять рязанских выпускников сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

Девять рязанских выпускников сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

Наивысший балл получили Алина Арсеньева (школа №1), Михаил Лобанев (школа №69), Любовь Балашова (школа №65), Мария Кузнецова (школа №44), Дмитрий Гостев (школа №3), Дарья Александрова (школа №45) и Иван Мошаров (школа №65).

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