Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в Тобольске

Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Тобольске находится в реанимации. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.
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