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До кладбищ Новосибирска запустят дополнительные маршрутки в Родительскую субботу

До кладбищ Новосибирска запустят дополнительные маршрутки в Родительскую субботу

Православные христиане будут отмечать Троицкую Родительскую субботу.В ближайшие выходные – 22 и 23 июня, в связи в празднование Троицкой Родительской субботы, в Новосибирске до городских кладбищ запустят дополнительные маршруты общественного транспорта.

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