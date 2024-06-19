До кладбищ Новосибирска запустят дополнительные маршрутки в Родительскую субботу

Православные христиане будут отмечать Троицкую Родительскую субботу.В ближайшие выходные – 22 и 23 июня, в связи в празднование Троицкой Родительской субботы, в Новосибирске до городских кладбищ запустят дополнительные маршруты общественного транспорта.