Хлеба нет: перебои с поставками продуктов в Челябинске продолжаются

Голодным никто не останется, однако некоторые товары исчезли с прилавков.Корреспонденты Челябинской редакции "Царьграда" обежали "Пятёрочки", "Магниты" и "Перекрёстки" около своих домов и убедились: хлеба нет! Изредка попадались батоны — продукция пекарен сетевых точек.