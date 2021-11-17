За что сажают Наливкина: YouTube-канал "Редакция" выпустил спецреп из Уссурийска

На YouTube-канале Алексея Пивоварова вышел спецреп из Уссурийска. Выпуск посвящен вымышленному персонажу Виталию Наливкину и уголовному делу против авторов проекта, сообщает ИА UssurMedia.
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