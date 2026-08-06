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СВ: ВСУ отправляют солдат под Харьков и Сумы без обеспечения

СВ: ВСУ отправляют солдат под Харьков и Сумы без обеспечения

Украинское командование, желая восстановить логистические маршруты между Харьковом и Сумами, перебрасывает в приграничные лесные массивы Ахтырского района боевиков 647-го отдельного зенитно-пулемётного батальона.

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