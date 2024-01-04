Находка из сарая: трехколесный монстр с двигателем Citroen

Находки в сараях бывают самых разных форм и размеров, однако этот вариант особенно странный. Это единственный в своем роде трехколесный автомобиль, в котором для привода передних колес используется двигатель Citroen 2CV.
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