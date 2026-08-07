GMK: Морская блокада наносит Украине более серьёзный ущерб, чем в 2022 году

Морская блокада наносит Украине более серьёзный ущерб, чем в 2022 году, сообщает GMK По оценке информационно-аналитического центра GMK, нынешняя морская блокада сильнее влияет на украинскую металлургическую отрасль, чем в начале конфликта.
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