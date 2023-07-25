Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех/РИА НовостиТекст: Дмитрий Скворцов Названы три причины невозможности поставки в Турцию российских самолетов-амфибий Российские самолеты-амфибии Бе-200 приступают к спасению Турции от лесных пожаров.
Эрдоган сделал России несерьезное предложение
Комментарии
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Владимир Афанасьев
У Пердогана нет ни стыда не совести, а этого ничего и не было, насрать в душу, а потом просить о чём-то. главарь напрасно помогает врагам, да хоть они на вид и лояльны к России, да, но под шумок гадят. Россия уже сколько горит и хоть одна блядь помогла? а руководство, врагам всё пожалуйста, газ, нефть и пр. ресурсы страны.
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Серж Южанин
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Серж Южанин
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