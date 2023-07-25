Эрдоган сделал России несерьезное предложение

Владимир Афанасьев

У Пердогана нет ни стыда не совести, а этого ничего и не было, насрать в душу, а потом просить о чём-то. главарь напрасно помогает врагам, да хоть они на вид и лояльны к России, да, но под шумок гадят. Россия уже сколько горит и хоть одна блядь помогла? а руководство, врагам всё пожалуйста, газ, нефть и пр. ресурсы страны.