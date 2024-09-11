Во Владимирской области можно заметить бабочку адмирала

Во Владимирской области можно заметить бабочку, которая не перелетела в Африку на зимовку. Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что биолог рассказал, какие бабочки во Владимирской области могут быть смертельно опасны.
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