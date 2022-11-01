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Страшная сенсация!)

Страшная сенсация!)

Владимир Корнилов Страшная сенсация обнародована сегодня в The Times! Оказывается, в прошлом году во время учений в Балтийском море российские морские офицеры обсуждали между собой, куда им долбануть ракетой - по Берлину или по базе Рамштайн.

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