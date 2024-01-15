Бузу: На получение компенсаций зарегистрировались около 770 тысяч домохозяйств

Около 770 тысяч домохозяйств зарегистрировались на правительственной платформе для получения компенсаций в холодный период года, сообщил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу в программе "La 360 de grade" на "Радио Молдова".
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