Проект Кларксона DriveTribe погиб в схватке с кризисом и коронавирусом

Социальная сеть для автолюбителей закрывается 31 января 2022 года.Социальная сеть для автолюбителей DriveTribe, созданная бывшими журналистами Top Gear Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мейем, прекращает работу 31 января 2022 года.
Социальная сеть для автолюбителей закрывается 31 января 2022 года.Социальная сеть для автолюбителей DriveTribe, созданная бывшими журналистами Top Gear Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мейем, прекращает работу 31 января 2022 года.
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