Популярные статьи

Свежие комментарии

Проект Кларксона DriveTribe погиб в схватке с кризисом и коронавирусом

Проект Кларксона DriveTribe погиб в схватке с кризисом и коронавирусом

Социальная сеть для автолюбителей закрывается 31 января 2022 года.Социальная сеть для автолюбителей DriveTribe, созданная бывшими журналистами Top Gear Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мейем, прекращает работу 31 января 2022 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх