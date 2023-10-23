Лидеры стран Запада сообщили о мерах по деэскалации конфликта Израиля и ХАМАС

В совместном заявлении лидеров Соединенных Штатов Америки, Канады, ФРГ, Великобритании, Франции и Италии говорится, что Запад не допустит распространения палестино-израильского конфликта, а также будет способствовать налаживанию стабильности в ближневосточном регионе.