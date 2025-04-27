IT-кадровый дефицит в России: 44% вакансий специалистов по web остаются.

Российские компании испытывают значительный дефицит IT-специалистов. Особенно остро требуется 44% незаполненных должностей техников по web, а также разработчики и системные аналитики, согласно данным Росстата за 2024 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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