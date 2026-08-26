ЦТАК: Ким Чен Ын раскритиковал руководство экономических органов

Ким Чен Ын на заседании Политбюро 25 августа подверг критике работу экономических органов КНДР. Он подчеркнул неумелое планирование и управление, отметив важность решительных действий для выполнения задач первой пятилетки.
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