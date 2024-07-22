Выручка «Северстали» в 1 полугодии выросла на 21% г/г и составила 409 138 млн рублей в связи с ростом средних цен реализации, в том числе благодаря увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью в продажах, следует из отчетности компании.